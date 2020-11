포항해양과학고, 전국 첫 해양수산분야 '마이스터고' 최종 확정

2022년부터 2개학과 신입생 모집 …해양수산분야 전문 인력 양성 요람으로

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항 해양과학고등학교가 지능형 해양수산 분야 마이스터고로 전환된다.

19일 포항시에 따르면 포항 해양과학고는 지난 9월 교육부가 제시한 마이스터고 전환 '동의조건'인 학과 재구조화 검토, 협약기업 및 채용약정기업 추가확보 등 제반사항을 충족, 교육부로부터 마이스터고 지정을 최종 통보받았다.

이에 따라 2022학년도부터 '스마트양식과' '스마트운항과' 2개학과에 학과당 2학급(학급정원 16명)씩 총 64명의 신입생을 모집하게 된다.

포항해양과학고의 해양수산마이스터고 전환에는 4년간 총 242억원(교육부 50억원, 해수부 30억원, 경북도 10억원, 경북도교육청 142억원, 포항시 10억원)이 투자된다. 이와 별도로 교육부로부터 매년 9억원 가량의 운영비도 지원받게 된다.

포항시는 현재 중점 추진 중인 스마트양식 클러스터 조성, 해양산업 ICT 융합기술 개발 등 해양 신산업 분야 핵심사업이 지역 내 교육 인프라 구축 사업과 연계될 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

이강덕 포항시장은 "포항해양과학고등학교의 마이스터고 전환은 스마트 해양수산 분야의 산업현장 맞춤형 핵심인재 양성은 물론, 포항시의 해양분야 4차 산업혁명을 선도하기 위한 주춧돌이 될 것"이라고 반겼다.

한편, 이번 선정과정에서 포항시는 교육부의 '동의조건'을 충족하기 위해 '(기업-학교간) 스마트양식 인력매칭 활용'과 '(포스텍-학교간) 스마트 인공지능 교육 등 지원' 등 2건의 업무협약(MOU) 체결을 이끌어내는 등 주도적 역할을 한 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr