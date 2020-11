[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 대학일자리센터는 빛가람혁신도시 이전 공공기관 탐방프로그램을 진행했다고 19일 밝혔다.

재학생 취업역량 강화를 위해 마련된 이번 프로그램에는 재학생 56명이 참여했으며 지난달 28일부터 이달 18일까지 매주 수요일 빚가람혁신도시에 위치한 한국전력공사에서 실시됐다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “공공기관 취업을 희망하는 학생들이 필요한 정보를 얻을 기회가 됐다”면서 “공공기관과 기업체 등 재학생들의 취업을 돕기 위한 맞춤형 프로그램을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

