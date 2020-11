경북 새마을세계화재단, 농기계협동조합과 '개도국 농업 현대화' MOU

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도가 설립한 비영리기관인 새마을세계화재단(대표이사 장동희)은 19일 한국농기계공업협동조합(이사장 김신길)과 새마을세계화사업 협력에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 새마을운동 성공경험을 국제사회와 공유하고, 새마을세계화사업과 한국농기계 공급을 통해 개발도상국의 농업기술 현대화를 위해 상호 협력하게 된다.

1962년 설립된 한국농기계공업협동조합에는 국내 606개 농기계 업체를 조합원으로 가입해 있다. 내수시장 활성화와 농기계 수출 확대를 위해 정보통신기술(ICT) 융복합 농기계 개발 지원, 수출입 대행, 국내외 농기계박람회 개최를 통해 한국농기계산업의 발전에 기여하고 있다.

2012년 11월 설립된 새마을세계화재단은 현재 아시아, 아프리카 9개국 35개 마을에서 새마을시범마을조성사업을 추진하고 있다. 아프리카개발은행(AfDB), 국제농업개발기금(IFAD)과 코트디부아르, 토고에서 협력 사업을 수행하고 있다.

장동희 대표이사는 "긴 역사를 가진 농기계공업협동조합의 경험과 노하우는 아시아와 아프리카에서 추진하는 새마을세계화사업에 큰 도움이 될 것"이라며 "협약을 통해 재단의 새마을시범마을에 한국의 선진농업기술을 전수하고 우수한 농기계들을 알려 빈곤 퇴치와 기아종식에 실질적인 계기를 마련하게 되기를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr