어린이대공원 걷고 경품 받자!...광진구민 비대면 힐링걷기 진행

25일부터 29일까지 ‘광진구민 비대면 힐링걷기’ 이벤트 진행... 어린이대공원 걷기코스 완주 후 인증하면 추첨 통해 상품권 지급

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 25일부터 29일까지 어린이대공원에서 ‘광진구민 비대면 힐링걷기’ 이벤트를 진행한다.

광진구체육회가 주관하는 이번 행사는 코로나19 장기화로 제한된 일상을 보내고 있는 구민들이 비대면 걷기 행사를 통해 건강과 활력을 되찾을 수 있도록 마련됐다.

참여를 원하는 구민은 스마트폰으로 걷기 측정 앱(삼성헬스, 나이키런클럽, 런데이 등)을 실행한 후 걷기 거리를 3km로 설정, 어린이대공원 내 마련된 걷기 코스를 완주하면 된다.

걷기 코스는 어린이대공원 열린무대를 시작으로 동물공연장, 구의문, 테니스장, 놀이공원, 키즈오토파크를 거쳐 다시 열린무대로 돌아오는 한 방향 코스이다.

완주를 마친 구민은 어린이대공원 곳곳에 배치된 배너 QR코드를 통해 인증 화면으로 접속하여 걷기 측정 앱의 기록 캡처 사진을 제출하면 참여가 완료된다.

25일부터 29일까지 행사기간 내 3km 이상 걷기를 인증한 구민에게는 추첨을 통해 총 400명에게 모바일 상품권 1만 원권이 지급된다.

또 걷기 인증과 함께 참여사진 및 후기를 추가로 제출한 구민에게는 총 50명을 심사·선정, 모바일 상품권 5만 원 권이 지급될 예정이다.

자세한 사항은 광진구체육회 또는 어린이대공원 내 안내부스(정문, 후문, 구의문)로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “이번 행사는 코로나19 장기화로 지친 구민과 침체된 지역사회 분위기에 활력을 주고자 마련됐다”며 “구민 여러분의 건강도 지키고 지루한 일상의 활력소가 되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

