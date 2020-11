강진군 ‘2020 전남도 마을 이야기 박람회’ 최우수상 수상

스토리텔링이 있는 아름다운 강진 탑동마을

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진군 탑동마을이 전남도가 주관하는 ‘2020 전라남도 마을 이야기 박람회’에서 최우수상을 받았다.

19일 강진군에 따르면 ‘함께하는 전남, 찾고 싶은 마을’를 주제로 지난 17일부터 18일까지 이틀간 중소기업진흥원 컨벤션홀에서 열린 박람회에는 전남도 내 8500여 개 자연마을 중 각 시·군을 대표하는 22개 마을이 참가했다.

‘2020 전라남도 마을 이야기 박람회’는 마을의 문화·역사적 가치가 있는 자원을 발굴, 이야기가 있는 마을 관광콘텐츠를 개발해 새로운 문화관광 마을의 토대를 마련하기 위해 시행되고 있다.

탑동마을은 ‘스토리텔링이 있는 아름다운 탑동마을’을 주제로 강진군 행정수도 1번지인 탑동마을의 역사와 영랑생가, 금서당, 모란공원 등 탑동마을의 주요 관광지를 적극적으로 홍보해 높은 평가를 받았다.

최우수상을 받은 탑동마을은 문체부 공공미술(문화 뉴딜)사업과 더불어 ‘2021년 마을공동체 공모사업’, ‘문화특화지역(문화마을) 조성 사업’, ‘예술로·남도로 사업’ 등 공모사업에서 우대 혜택을 받게 된다.

이승옥 군수는 “영랑의 시혼이 깃든 탑동마을이 최우수마을에 선정된 것은 매우 뜻깊은 일이다”며 “최우수상 수상은 ‘인문도시 강진’의 브랜드 가치를 높이는 것은 물론 지역민들에게 자긍심을 심어주는 계기가 되리라 생각한다”고 말했다.

