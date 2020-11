이재명 "코로나시대 생계형 범죄 '장발장' 돕고 싶다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19로 생활고에 시달리는 장발장이 늘고 있다며 이들에 대한 물품 무상 공급 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이 지사는 19일 페이스북을 통해 "코로나19는 경제적 위기에 처한 도민들의 삶을 처참하게 만들었다"며 "올해 1분기 생계형 범죄는 40만4000건으로, 지난 해 같은 기간 대비 5% 늘었다"고 설명했다.

이어 "재산범죄와 특히 고령층의 재산범죄는 각각 11%씩 증가했다"며 "굶주림으로 빵을 훔칠 수 밖에 없는 '장발장'이 지금 우리 이웃이 되고 있다"고 덧붙였다.

또 "어떤 경우에도 범죄를 정당화할 순 없지만 배가 고파 범죄를 저지르는 일은 막아야 한다"며 "그것이 바로 국가가, 사회가 할 일"이라고 강조했다.

특히 "경기도는 생계위기에 처한 분들의 먹거리 제공 등 긴급구호를 위해 푸드마켓에 장발장 코너를 만들어 필요한 최소물품들을 무상 공급하려고 한다"며 "생존을 위해 범죄를 선택하는 절박한 상황을 함께 이겨낼 수 있도록 경찰에도 경미한 생계형 범죄로 훈방 조치된 위기 도민ㆍ가구 발굴을 공식 의뢰했다"고 전했다.

이 지사는 "그러나 이것 만으로는 해결이 어려워 도민 여러분께 이 문제에 대한 입장 및 해결책에 대한 아이디어 제안을 부탁드린다"며 "비상한 시기에는 비상한 대책이 필요하다"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr