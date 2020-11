포인트모바일, 공모가 1만5000원… 다음달 3일 코스닥 상장

1508개 기관 참여, 경쟁률 1447.07대 1

11월 23~24일 청약… 12월 3일 코스닥 상장 예정

[아시아경제 구은모 기자] 포인트모바일이 수요예측 흥행에 성공했다. 산업용 모바일 기기 전문기업 포인트모바일은 지난 16일부터 이틀 간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 (1만3000~1만5000원) 상단인 1만5000원에 최종 확정했다고 19일 밝혔다. 포인트모바일은 오는 23~24일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 다음달 3일 코스닥 시장에 입성할 계획이다.

이번 수요예측에는 국내외 1508개 기관이 참여해 1447.07대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 올해 진행된 코스닥 상장사의 수요예측 중 카카오게임즈(1478.53대 1) 다음으로 높은 수치다.

주관사인 하나금융투자 관계자는 “실제 수요예측 참여 기관 99.95%가 공모밴드 상단 이상으로 가격을 제시하는 등 포인트모바일의 성장 계획과 비전에 신뢰를 보냈다”며 “다수의 ODM/OEM 사업 경험을 기반으로 업계 선도 기술력을 갖춰 글로벌 고객을 보유한 점이 공모 흥행 요인”이라고 설명했다.

이번 공모를 통해 회사에 유입되는 자금은 총 164억원이다. 확보 자금은 글로벌 고객사의 발주대응능력을 확보하기 위한 운영자금에 주로 사용되고, 시설자금과 신제품 개발을 위한 연구개발비에 추가로 쓰일 계획이다.

강삼권 포인트모바일 대표는 “수요예측 기간 동안 포인트모바일의 다양한 제품 포트폴리오, 고객 맞춤형 토탈 솔루션 등 차별화된 경쟁력을 긍정적으로 평가해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “상장 후에도 인정받은 기술력과 탁월한 경쟁력으로 4차산업의 새로운 미래를 창조해나가는 기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr