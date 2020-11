임실군 ‘고령·영세농 작업단’ 호평

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 운영 중인 고령·영세농 작업단이 어려운 농가들에게 ‘효자’ 역할을 하고 있다.

19일 군 농업기술센터에 따르면 고령·영세농을 위한 농기계 작업단을 운영 중인 가운데 농가들의 폭발적인 인기에 힘입어 현재까지 297농가에 102㏊를 완료했으며, 7농가 2㏊가 예약된 상황이다.

현재는 양파 비닐피복작업이 진행 중이며, 필요한 농가는 신청접수를 통해 현지 방문 등 작업여건을 확인한 후 실제 작업날짜를 확정 받아 서비스를 이용할 수 있다.

농기계 작업단은 매년 3월부터 11월까지 운영하고 있다. 임실에 주소를 둔 70세 이상, 0.5㏊ 이하 고령 영세 농가를 대상으로 밭작물 위주의 퇴비살포, 로터리, 두둑, 비닐 씌우기 등 농기계 일괄작업을 추진하고 있다.

군은 농기계임대사업 운영을 통해서 농기계 구입비용 절감으로 농업인의 경영 안정화와 소득 향상에 기여하고 있다.

특히 농기계 사용이 어려운 소규모 고령·영세농 및 취약계층의 지원에 초점을 두고 집중 지원하고 있다.

지난 2017년 지역행복생활권 선도사업으로 선정된 ‘고령·영세농을 위한 농기계작업단’은 임실군 주관 하에 남원시·순창군과 연계 협력해 23억8500만 원을 연차별로 투자, 운영하고 있다.

지난해에는 687농가 201㏊의 작업을 추진했으며, 고령화 돼 가고 있는 농촌 복지개선을 통해 행복농촌을 건설하는데 앞장서고 있다.

심민 군수는 “양파 비닐 피복 작업이 한창인데 나이든 어르신들이나 영세한 농가들에게 작업단이 큰 역할을 하고 있다”며 “고령 영세농 작업단을 더욱 활성화시켜 농민들에게 힘이 되고, 소득향상에 기여토록 하겠다”고 말했다.

