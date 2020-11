조선대 생명화학고분자공학과, 한국방사선산업학회 우수논문발표상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 공과대학 생명화학고분자공학과 학부생으로 구성된 팀이 ‘2020년 한국방사선산업학회 정기총회 및 학술발표대회’에서 ‘우수논문발표상(포스터 부문)’을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 학술대회는 지난 4일부터 6일까지 경북 경주시 화백컨벤션센터(HICO)에서 개최됐다.

조선대 팀의 수상 논문은 해양 나노셀룰로오스를 이용한 고성능 슈퍼커패시터용 다공성 다층 탄소 나노구조체 제작에 관한 연구 논문이다.

이번 연구는 기존에 진행돼 온 연구의 범위를 응용단계까지 확장, 고기능성의 소재 합성을 연구했다는 호평을 받았다.

팀원인 정진주 학생은 “이번 학회를 통해서 지금까지 진행했던 연구에 정리할 수 있었으며 자신의 연구에 대해 해당 분야의 전문가들 앞에서 발표하고 설명하는 경험을 통해 연구에 대한 자부심과 열정을 가지고 계속해서 연구를 진행하고 싶다”고 수상 소감을 밝혔다.

이정수 지도교수는 “이번 연구가 에너지 분야까지 적용이 가능해 해양바이오매스 고기능성 자원화 발전에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

