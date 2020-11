포항시, 대한민국 공간문화대상 '문체부장관상' … '철길 숲' 잇단 찬사

지난해 이어 올해도 녹색도시 부문 대외평가 석권

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시가 녹색생태도시 분야의 권위 있는 각종 평가에 '포항 철길숲'을 출품, 올해 2차례나 수상하면서 현재 추진 중인 '그린웨이(GreenWay) 프로젝트'의 성과를 대내외에 과시하고 있다.

포항시는 18일 서울시 강남구 소재 써밋갤러리에서 열린 '제15회 대한민국 공간문화대상' 시상식에서 누리쉼터상(문화체육관광부 장관상)을 수상했다. 이 상은 국민의 삶의 질을 향상하기 위해 2006년부터 문화체육관광부와 ㈔한국건축가협회가 공동으로 주관하는 행사다.

이번 시상식에는 전국 지자체와 공공기관, 민간 등으로부터 제출된 35개 작품 가운데 1차 서류심사와 2차 현장심사를 거쳐 6개 작품이 최종 선정됐다. 녹색생태도시 분야에서는 '포항 철길숲'이 유일하게 뽑혔다.

또한, '제20회 자연환경대상'에서도 우수상에 선정됐다. 시상식은 오는 27일 서울시 서초구 소재 AT센터에서 열린다. 이 상은 환경부가 후원하고 ㈔한국생태복원협회가 주최하는 행사다. 올해에는 28개 출품작 가운데 1차 서류심사와 2차 현장심사를 거쳐 포항 철길숲을 비롯해 16개 작품이 뽑혔다.

포항 철길숲은 지난해에도 3차례 녹색도시 분야 대외평가에서 수상하면서 '3관왕' 타이틀을 거머쥔 데 이어 올해도 그 명성을 이어나가고 있다.

포항 철길숲은 자연과 사람이 어우러진 녹색생태도시 조성을 위해 포항시가 역점적으로 추진하고 있는 '포항 GreenWay 프로젝트'의 선도 사업이다. 도심을 관통하던 폐철로를 숲으로 조성한 뒤 도보, 자전거 등 도심 내 녹색교통 체계를 구축한 점 등 도시숲의 다양한 기능을 잘 융합했다는 평가를 받고 있다.

이강덕 포항시장은 "GreenWay 프로젝트의 선도사업인 철길숲이 지난해 3차례 수상에 이어 올해도 권위 있는 평가에서 수상하게 된 것은 녹색도시를 향한 포항의 꿈이 현실로 이뤄지고 있다는 것을 의미한다"면서 "이를 바탕으로 숲과 물길이 어우러진 살고 싶고 머물고 싶은 도시로 만들기 위해 국가정원 조성 등 다양한 후속사업을 추진해 나가겠다"고 강조했다.

