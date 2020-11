[아시아경제 장세희 기자]정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 확산세가 지속됨에도 불구하고, 8대 소비쿠폰 정책을 계속적으로 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

김용범 기획재정부 1차관은 19일 정부 서울청사에서 열린 '비상경제 중앙대책본부 회의 정례브리핑'에서 "거리두기 1.5단계에서는 철저한 방역조치 아래 소비쿠폰 사업이 지속될 것"이라며 "확산세가 심해진다면 그때 가서 부처들과 함께 다시 검토해 보겠다"고 말했다.

한편 정부는 코로나19 확진자가 소강상태이던 지난 8월14일 소비 활성화 차원에서 여행·공연·외식 등 8대 소비쿠폰을 발급했다가 코로나19 재확산세로 이틀 만에 중단한 바 있다.

