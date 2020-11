현대차그룹, 글로벌 스타트업과 협업한 '혁신 기술' 공개

'2020 오픈 이노베이션 라운지' 개최

[아시아경제 김지희 기자] 현대차그룹은 지난 16~17일 현대기아차 본사에서 국내외 유망 스타트업들의 신기술 실증 시연을 위한 '2020 오픈 이노베이션 라운지'를 개최했다고 19일 밝혔다.

오픈 이노베이션 라운지는 창의적인 상품 및 신기술 개발 문화를 조성하고 외부 스타트업과의 기술협력을 통해 고객이 원하는 기술을 신속하게 상품화하기 위한 현대차그룹의 개방형 혁신 플랫폼이다.

현대차그룹은 오픈 이노베이션 센터 현대크래들(북미·유럽·중국·이스라엘)과 제로원(서울)을 통해 지난해부터 300여개 스타트업들의 기술과 아이디어를 발굴하며 오픈 이노베이션 라운지를 활성화했다. 특히 현대차그룹은 ▲현대크래들을 통한 글로벌 거점별 주요 스타트업 발굴 ▲스타트업들이 분기마다 자유롭게 참여할 수 있는 제로원 공모 등 혁신적인 기술을 확보하기 위한 다양한 플랫폼을 마련해 스타트업들과 협업을 시작했다.

이번 오픈 이노베이션 라운지를 통해 300여개 글로벌 스타트업 중 상품 고객만족, 기술 구현 가능성, 기술 독창성 등 세 가지를 주요 기준으로 평가한 후 최종적으로 국내 4팀, 북미 4팀, 유럽 1팀, 중국 1팀, 이스라엘 1팀 등 총 11팀을 선정했다. 현대차그룹은 선정된 스타트업들에 기술 구현을 위한 실물 제작비 일체와 차량 등을 지원했으며, 각 스타트업은 현지에서 약 3개월에서 10개월 기간 동안 각각의 기술과 아이디어를 실제 차량에 구현해 행사에 참가했다.

참가 스타업들이 구현한 기술은 ▲차량 편의성 ▲엔터테인먼트 ▲안전 및 위생 등 세 가지 주요 테마로 전시됐다. 구체적으로 차량 편의성 부문에서는 ▲차 유리 사이에 변색 가변 필름을 접합해 투명도를 조절할 수 있는 ‘스마트 글라스’ ▲후면 유리에 광고 이미지를 송출할 수 있는 ‘스마트 미러’ ▲유리 표면을 진동시켜 액체를 제거하는 ‘자동 세척 기술’ ▲발열, 발광, 터치 등이 가능한 ‘신소재 섬유’ ▲운전자의 미세한 움직임에 따라 무게중심을 변경해 피로를 덜어주는 ‘피로 저감 시트’ 등이 전시됐다.

차량 엔터테인먼트 부문에서는 ▲물리적 진동과 증강 사운드를 시트별로 제공하는 ‘개인화 사운드 시스템’ ▲다이나믹한 진동과 함께 사운드를 즐길 수 있는 ‘진동 우퍼시트’ ▲차량 측면 유리를 터치 디스플레이로 활용할 수 있는 ‘터치 제어 유리’ ▲나무, 철, 알루미늄, 유리 등 다양한 재질의 버튼을 터치로 제어할 수 있는 ‘터치 HMI’ 등이 전시됐다. 차량 안전 및 위생 부문에서는 ▲차량 내부 위생 강화를 위한 ‘살균 조명’ ▲AI 카메라 센서를 통해 운전자 감정을 인식하고 졸음운전을 방지하는 ‘차량 실내 모니터링’ 등 차량의 상품가치를 높일 수 있는 기술과 아이디어가 눈길을 끌었다

현대차그룹은 이번 행사에서 공개한 기술들 중 고객 관점에서 상품화 추진이 가능한 혁신기술에 대해서는 그룹 내의 공식적인 오픈 이노베이션 프로세스를 거쳐 실제 차량에 빠르게 적용될 수 있도록 노력할 예정이다.

토마스 쉬미에라 현대기아차 상품본부장 부사장은 “빠르게 변화하는 고객 요구에 부응하기 위해서는 그들이 필요로 하는 신기술을 담은 제품을 적기에 제공하는 것이 중요하다”며 “오픈 이노베이션 라운지 플랫폼을 통해 글로벌 스타트업들과 적극 협력해 현대차그룹의 상품 경쟁력을 강화할 것”이라고 밝혔다.

