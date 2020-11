안동시, 내년도 본예산 1조2550억원 편성 … 올해보다 0.4% 증가

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 내년도 본예산을 1조2550억원으로 편성, 20일 시의회로 제출한다고 19일 밝혔다. 이는 올해 본예산보다 0.4%(50억원)가 증가한 규모다.

회계별 규모는 일반회계가 1조1135억원으로 올해보다 0.2%(27억원) 늘어, 올해와 같이 본예산 일반회계 1조원을 안정적으로 유지했다.

특별회계는 1415억원으로 1.7%(23억 원) 증가했다. 상수도 및 하수도 공기업 특별회계가 990억원으로 20억원이 불었고, 수질개선사업 등 13개 기타특별회계도 총 425억원으로 올해보다 3억원이 늘었다.

일반회계 세입은 지방세 및 세외수입이 55억원 정도 늘었고, 국·도비보조금은 83억원 가량이 늘었다. 순세계잉여금도 43억원이 증가한 반면, 지방교부세는 154억원 가량 줄었다.

주요 분야별 일반회계 세출예산은 ▲사회복지 3226억원(28.9%) ▲농림해양수산 1647억 원(14.8%) ▲문화·관광 1499억원(13.4%) ▲국토·지역개발 705억원(6.4%) ▲환경 625억원(5.6%) ▲교통·물류 555억원(4.9%) ▲산업·중소기업 506억원(4.6%) 등이다. 내년도 예산에서 기초연금과 보육료 지원 등 사회복지분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

안동시 관계자는 "한정된 재원으로 효율성을 제고하기 위해 계속사업 · 마무리사업 위주로 편성하고, 신규 사업은 지역경제회복, 안동 대도약을 위한 사업 위주로 투자우선순위에 따라 편성했다"고 설명했다.

한편, 안동시의 살림살이는 지난 2017년 제1회 추경과 함께 처음으로 1조원을 돌파한 데 이어, 올해에는 지난 8월 추경을 거치면서 1조4000억원대에 달하고 있다.

