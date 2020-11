60년 전 모습에 멈춘 경북 김천역 … 국토부 2차관 "증·개축 검토"

손명수 차관, 시장·국회의원 권유에 현장 방문한 뒤 "남부내륙철도 건설사업시 함께 추진"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 60년째 철도교통의 요충지 역할을 하면서도 노후화 모습으로 방치된 경북 김천역을 리모델링하기 위한 증·개축 필요성이 국토교통부에서도 힘을 얻기 시작했다.

19일 김천시에 따르면 18일 첨단자동차검사연구센터 개소식에 참석한 손명수 국토교통부 2차관은 김천역을 방문한 자리에서 "오늘 현장을 살펴보니 노후된 김천역의 증·개축에 동감하며, 남부내륙철도 건설사업시 함께 추진될 수 있도록 검토하겠다"고 약속했다.

이날 손 차관의 김천역 방문은 첨단자동차검사연구센터 행사 이후 김충섭 김천시장과 송언석 국회의원의 권유로 이뤄졌다.

남부내륙철도 건설사업은 지난해 1월 예비타당성조사 면제 사업으로 선정, 현재 국토부에서 기본계획수립 용역이 추진되고 있다. 이와 관련, 경북도와 김천시는 '남부내륙철도(김천-거제) 건설사업 기본계획'에 김천역 증·개축 계획이 줄곧 촉구해 오고 있다.

김충섭 시장과 송언석 국회의원은 "김천역은 남부내륙철도는 물론 중부내륙 및 김천-전주간 동서횡단철도의 중심역으로서 그 역할을 다하기 위해 역사 증·개축사업은 반드시 필요하다"고 강조했다.

한편, 1905년 경부선 개통과 함께 경북지역 교통 거점 역할을 담당한 김천역은 지난 1960년 11월 한 차례 증축된 이후 60년이 흐른 지금까지 옛 모습 그대로다. 연간 222만명이 이용하고 있는 김천역은 김천시와 영주시를 잇는 경북선의 분기역이기도 하다.

