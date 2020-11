용인 '사전 공공하수처리시설' 19일 완공…98억 투입

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 19일 원삼면 사암리 사전마을의 하수를 처리하는 '사전 소규모공공하수처리시설' 증설 공사를 완료했다.

사전 소규모공공하수처리시설 증설 공사는 2018년 4월부터 올해 10월까지 국비 69억원을 포함해 총 98억원의 사업비가 투입됐다.

주요 증설공사를 보면 사전마을에서 사암사거리 구간에 하수관로(7.2㎞)와 맨홀 펌프장 설치 등이다.

이번 증설 공사로 사전 소규모공공하수처리시설의 하루 처리용량이 60톤에서 150톤으로 증가해 기존 60여 가구에서 216여 가구의 하수를 안정적으로 처리할 수 있게 됐다.

용인시는 이를 통해 주민들의 주거환경 개선은 물론 사암천과 용담저수지의 수질개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "앞으로도 사회기반시설이 부족한 처인구 지역의 하수도 확충을 통해 생활하수를 안정적으로 처리하고 주거환경을 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 시는 내년에 백암면 가창리와 장평리 등에 소규모공공하수처리시설을 신설하고 관로 등을 설치할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr