하나카드, 블프 맞아 "아마존서 최대 85달러 할인"

몰테일·아이포터에서 배송비 할인도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 블랙프라이데이 시즌을 맞아 자체 해외직구 전문 플랫폼 '해외직구라운지'에서 다양한 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

아마존에서 이달 말일까지 ▲50달러 이상 합산 구매 시 5달러 캐쉬백 ▲100달러 이상 합산 구매 시 10달러 캐쉬백 혜택을 제공한다. 또 오는 20일부터 12월 31일까지 블랙프라이데이 프로모션으로 하나 마스터카드를 소지한 고객은 프로모션코드(HANA15)를 통해 ▲150달러 이상 구매 시 15% 즉시할인(1인 최대 75달러)을 제공해 최대 85달러 혜택을 받아볼 수 있다.

알리익스프레스에서도 이달 말일까지 ▲50달러 이상 합산 구매 시 7달러 캐쉬백 ▲100달러 이상 합산 구매 시 12달러 캐쉬백 혜택을 제공한다. 여기에 23일 17시부터 28일 16시 59분까지 블랙프라이데이 추가 혜택으로 프로모션 코드(HANA10)를 통해 ▲30달러 이상 구매 시 10달러 즉시할인 혜택을 제공해 최대 22달러 혜택을 받아볼 수 있다.

해외직구 배송비가 부담스러운 하나카드 고객은 12월 31일까지 몰테일과 아이포터를 이용하면 배송비를 아낄 수 있다. 몰테일에서 하나카드 고객 선착순 5000명을 대상으로 배송비 10달러 즉시 할인 혜택을 제공하며, 여기에 하나 마스터카드를 이용하면 추가 3달러 할인 쿠폰을 제공한다.

아이포터에서는 하나카드 고객 선착순 3000명을 대상으로 하나카드로 해외직구 100달러 이상 이용 후 하나카드 해외직구라운지 내 아이포터 배송비 할인쿠폰 페이지에서 배송비 15달러 할인쿠폰을 발급받아 이용이 가능하다.

마지막으로 직전 6개월간 하나 신용카드 결제 이력이 없는 고객이라면 12월 18일까지 '1Q 글로벌 비바 신용카드'를 발급받고 12월 31일까지 아마존, 알리익스프레스, 아이허브, 이베이, 파페치 등 해외직구라운지 톱10 가맹점에서 100달러 이상 이용하면 10만원 캐쉬백 혜택에 제공된다. 아울러 해외직구라운지 이용 고객 모두에게 불착, 파손, 반품(단순변심 포함)건에 대해 결제 건당 최대 3만원을 연간 3회 보상하는 무료 직구보험 혜택이 기본으로 제공된다.

한경호 하나카드 글로벌·신성장사업본부 본부장은 "11월 세계 최대 쇼핑 시즌인 광군제에 이어 블랙프라이데이에도 하나카드 고객을 위해 유명 해외 온라인 쇼핑 업체들과 함께 다양한 이벤트를 기획했다"며 "하나카드를 통해 가장 합리적인 혜택으로 해외직구를 이용할 수 있는 마지막 기회를 놓치지 마시길 바란다"고 말했다.

