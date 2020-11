야간 무인 운영으로 매출 올리는 '스마트슈퍼' 2호점 개점

비대면 유통환경 변화에 대응…내년부터 연간 800개 도입 추진

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 19일 여의도에 위치한 중소기업중앙회 구내 나들가게에서 스마트슈퍼 2호점 개점 행사를 열고 비대면 유통환경 변화에 대응한 소상공인의 디지털 전환 모델 사례로 스마트슈퍼 육성을 본격 추진할 계획이라고 밝혔다. 스마트슈퍼는 낮에는 유인으로, 야간은 무인 운영되는 혼합형 무인 점포로 무인 출입장비, 무인 계산대, 보안시스템 등 스마트기술·장비 도입과 디지털 경영을 기반으로 한 새로운 동네슈퍼 모델이다.

동네슈퍼는 전국에 5만여 개가 운영 중인 대표적 서민 업종으로 자본력과 정보 부족으로 비대면 디지털 유통환경 변화 대응에 어려움을 겪고 있다. 또 하루 16시간 이상의 가족 노동으로 운영되는 게 현 상황이다. 이런 상황에서 스마트슈퍼는 소상공인 디지털화 모델 사례로 동네슈퍼의 자생력을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 야간 무인 운영으로 추가 매출을 가능하게 하고 노동시간 단축으로 소상공인 복지 향상에도 기여할 수 있다. 실제로 지난 9월 개장해 운영 중인 스마트슈퍼 1호점인 동작구의 형제슈퍼는 스마트슈퍼 전환 후 일평균 매출이 36% 증가했고 무인 운영되는 심야시간 매출은 72%까지 늘었다.

이에 중기부는 올해 5개의 스마트슈퍼 시범점포를 운영한 후, 내년부터 연간 800개 규모로 스마트슈퍼를 본격 육성할 예정이다. 조주현 중기부 소상공인정책실장은 "스마트슈퍼는 비대면 유통환경 변화에 대응하는 소상공인 디지털 전환의 대표적 모델"이라며 "코로나19로 어려워진 소상공인에 매출 향상과 저녁이 있는 삶을 위해 적극 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

