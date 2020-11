코로나 속 '지스타 2020' 개막…신작으로 분위기 띄운다

[아시아경제 부애리 기자] 국내 최대 게임쇼 '지스타2020'이 19일 개막한다. 지스타는 22일까지 4일간 부산 벡스코에서 열린다.

올해 지스타는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 온라인으로 전세계 팬들을 만난다. 지스타조직위원회는 글로벌 게임 스트리밍 플랫폼 트위치와 유튜브 '지스타TV'로 온라인 생중계 한다.

지난해 24만명에 달했던 인파는 없지만 대신 다양한 신작들이 지스타 분위기를 띄울 예정이다. 넥슨,위메이드,스마일게이트,카카오게임즈 등이 신작 발표를 예고했다.

넥슨은 내년 출시 예정인 '커츠펠'과 '코노스바 모바일'을 21일 오후 지스타TV를 통해 공개한다. '커츠펠'은 애니메이션 기반의 이용자 간 대결 게임이다. 거대 종교 국가 '벨라토스'에 맞서는 커츠펠들의 이야기를 담았다. '코노스바 모바일'은 일본 애니메이션 '이 멋진 세계에 축복을!'의 지식재산권(IP)을 바탕으로 개발된 역할수행게임(RPG)이다.

지스타 메인 후원사인 위메이드는 연내 출시 예정인 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'를 선보인다. '미르4'는 '미르의 전설2'의 세계관을 공유하는 게임이다. 행사 첫날인 이날 미르4의 출시일 등 자세한 정보를 공개한다.

스마일게이트는 '티타이니 온라인'으로 지스타에 참여한다. 카카오게임즈는 MMORPG '오딘:발할라라이징'의 정보와 개발 과정을 지스타에서 선보일 예정이다.

올해 지스타는 e스포츠대회를 개최한다. 20일부터 21일까지 '지스타컵2020'이 열린다. 지스타조직위가 처음으로 주최하는 e스포츠대회다. '카트라이드 러쉬플러스', 'NBA 2K21', '더 킹오브 파이터즈 98' 등 세 종목의 선수들이 참가한다.

이번 지스타는 온라인 중심으로 진행되면서 글로벌 비즈니스 미팅을 지원하는 '지스타 라이브 비즈매칭' 시스템을 도입했다. 지스타 홈페이지와 모바일 앱을 통해 비즈매칭 참가사들에게 비대면 화상 미팅을 신청할 수 있다. 넥슨·스마일게이트·네오위즈·넷마블·NHN·웹젠·구글·페이스북 등이 참가한다.

