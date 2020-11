이재명 "나라 주인은 국민…주민참여예산 확대하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 모든 권력과 재원은 국민들로부터 나오는 것이라며 도민들이 도정과 예산 편성에 참여할 수 있도록 '주민참여 예산제'를 확대하겠다고 밝혔다.

이 지사는 18일 주민참여예산에 대한 도민의 의견을 듣기 위해 경기도청에서 개최한 '도민과 함께하는 주민참여예산 온라인 토크콘서트'에 참석해 "'국민에게 뭘 많이 주면 버릇이 나빠진다', '복지를 확대하면 국민이 게을러진다' 이런 소리를 하는 사람들이 있다"며 "이는 이 나라의 주인이 누구인지, 예산 재정의 실제 부담자가 누구인지 잊어버린 것"이라고 비판했다.

이어 "경기도는 국민이 낸 재원, 예산을 국민들이 맡긴 권한으로 집행하는 데 있어서 가능하면 최대한 주민들의 이익에 맞게 집행하려고 노력한다"며 "그러나 공급중심, 행정편의가 우선 될 수 있어 도민들이 예산 편성과 도정에 직접 참여할 기회를 최대한 늘리자는 것이 주민참여예산제도"라고 설명했다.

이 지사는 그러면서 "주민참여예산제도는 앞으로도 계속 확대될 것"이라며 "생활 속에서 필요로 하는 정책들을 직접 발굴해주시고 그것이 실현 가능성 있고 효율적이고 필요한 정책이라면 최대한 채택해서 집행하겠다"고 약속했다.

노정렬 경기도 홍보대사의 사회로 진행된 이날 토크콘서트는 김인구 경기도 주민참여예산 위원장과 운영위원, 최원용 도 기획조정실장, 우수 제안자가 참석했다. 또 100여명의 도민들이 온라인으로 참여했다.

경기도는 내년 본예산에 51개 사업, 156억원을 주민제안사업으로 편성해 경기도의회에 제출했다. 이는 올해 본예산보다 사업수로는 25개, 예산으로는 28억원이 증가한 것이다.

이날 토크콘서트에서는 나라살림연구소 정창수 소장의 주민참여예산제 강의가 진행됐다.

정 소장은 온라인으로 참석한 도민을 대상으로 ▲민원과 주민참여예산의 차이점 ▲제안 가능 범위와 영역 ▲제안한 사업이 추진되기까지의 과정 등을 안내했다.

도민들은 평소 궁금해 하던 사항에 대해 질문하면서, 경기도 주민참여예산제의 개선 방향에 대해 의견을 제시하는 등 주민참여예산 제도에 많은 관심을 보였다.

