'같이 삽시다' 강부자 "남편 이묵원 외도 모른 척…자식 위해 참았다"

[아시아경제 김봉주 기자] 국민 배우 강부자가 53년 결혼 생활 비결을 공개했다.

18일 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에는 강부자와 남편 이묵원이 출연했다.

방송에서 강부자는 "보디가드로 같이 왔다"며 이묵원도 함께 왔다고 말했다.

결혼 53년 차인 강부자 부부의 모습에 박원숙은 "독해. 오래들도 산다. 너무 오래 산다. 지루하다"며 농담해 웃음을 자아냈다.

이날 강부자는 "출연 결정한 날부터 잠을 못 잤다. 마음이 설렜다"며 출연 소감을 전했다.

강부자는 53년 결혼 생활 비결을 '인내'라고 말했다.

강부자는 "우리 부부가 헤어졌다고 하면 '남편 이묵원이 많이 참았겠지'라고 할 거다. '강부자가 좀 극성스럽냐. 그 부인과 사느라 애썼겠지'라고 하겠지만 나는 내가 많이 참고 살았다"고 했다.

그러면서 "남편이 겉으로는 웃고 선해 보이지만 화나면 얼마나 무서운 줄 아냐. 신혼 때도 화가 좀 났구나 하면 뭐가 날아갔다. 신혼 장롱에 재떨이 던져서 장롱이 들어가기도 했다. 그렇게 무서운 사람"이라며 "내가 억울해서라도 이혼 못 한다고 했다. 누구라도 '강부자 극성에 이혼했다'고 하고 남편을 착한 사람으로 보는데 내가 너무너무 참았다"고 토로했다.

또 강부자는 남편의 외도로 힘들었던 과거를 털어놓았다.

그는 결혼 후 바람을 피운 남편 때문에 속앓이했다면서 "다 알면서 모르는 척했다. 첫째가 태어난 후에도 나가서 사흘씩 안 들어와도 난 입 밖으로 안 냈다. 와서 변명하면 모르는 척했다. 외도 상대인 여자가 나한테 와서 인사해도 아무렇지도 않게 받아들였다"고 말해 놀라움을 안겼다.

강부자의 고백에 박원숙은 "그거 참아내고 사는 게 쉽지 않다"며 안타까워했다.

강부자는 "난 자식들이 있으니까 그저 인내했다"며 아이들을 생각하며 가정을 지켰다고 고백했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr