[종합] '가수지망생 성폭행 의혹' 정바비, 기소의견 송치…정바비 "카톡 내용 사실 아냐"

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 지망생이던 전 연인에게 성폭력을 가한 혐의로 고발된 가수 겸 작곡가 정바비(본명 정대욱)가 기소의견으로 검찰에 송치된 가운데 정바비는 "이러한 내용이 사실이 아니다"라면서 강경하게 맞서고 있다.

18일 경찰은 성폭력범죄처벌법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 기소 의견을 달아 정씨 사건을 검찰에 송치했다.

가을방학 멤버 정씨는 전 여자친구인 20대 가수 지망생 A씨의 신체를 동의 없이 촬영하고 성폭행한 혐의를 받는다.

앞서 A씨는 "사람에게 상처받고 고통받았다"는 유서를 남기고 지난 4월 극단적 선택을 했다.

이후 경찰은 지난 5월 A씨 유족이 낸 고발장을 접수해 수사에 착수했다. 정씨의 자택을 압수수색하고 휴대전화 디지털포렌식으로 관련 증거를 확보, 지난 10일에는 정씨를 소환해 조사했다.

이는 지난 4일 MBC '뉴스데스크'가 가수지망생 A씨의 극단 선택이 작곡가 겸 가수였던 남자친구와 관련돼 있다고 보도하면서 세간에 알려지게 됐다.

당시 MBC 보도에 따르면, 가수지망생 A씨의 유족은 고인의 휴대전화에서 전 남자친구를 지목하며 고통을 호소하는 내용을 발견하고 정씨를 경찰에 고발했다.

고인은 사망 두 달 전 '술에 약을 탔다', '나한테 더 못할 짓 한 걸 뒤늦게 알았다', '아무 것도 못하겠고 정신이 이상해지는 것 같다' 등 고통을 호소하는 내용의 메시지를 지인에게 보냈다고 MBC는 전했다. 또 정씨는 A씨의 신체를 동의 없이 촬영하고 성폭행한 것으로 전해졌다.

경찰은 정씨를 성폭력범죄처벌법 위반과 강간치상 혐의로 입건해 수사를 진행해왔다.

정씨는 이같은 사실을 부인하고 있다.

정씨는 이날 자신의 블로그를 통해 "경찰은 강간치상 부분에 대해 전부 혐의 없다 판단해 불기소 의견을 내렸다"며 "언론에 보도되고 고발의 유일한 근거가 된 카카오톡 내용이 확인 결과 사실이 아니었다는 것이 드러났다"고 밝혔다.

그는 "다만 기소 의견을 낸 부분은 원래의 고발 내용이 아닌 다른 부분에 관해 확인이 필요하다는 취지다"라면서 "고발 근거가 사실이 아님이 명명백백해진 상황에서 또다른 부분을 문제 삼아 일부라도 제가 죄를 지은 것처럼 퍼져가고 있는 이 상황이 심히 유감스럽지만, 향후 검찰조사에 있어서도 성실하게 임하여 남겨진 진실을 밝혀나갈 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

정씨는 지난 11일에도 자신의 블로그에 "(경찰 조사에서) 고발 내용이 하나부터 열까지 전혀 사실이 아니라는 점을 차분하게 밝히고 왔다"며 "조만간 오해와 거짓이 모두 걷히고, 사건의 진실과 저의 억울함이 명백하게 밝혀질 것"이라며 혐의를 부인하는 글을 올린 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr