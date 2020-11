[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 여의도 글래드호텔에서 개최된 ‘영등포 국제 의료관광 포럼’에 참석했다.

이번 포럼은 ‘코로나 이후의 의료관광 시장을 대비하는 영등포구의 전략’을 주제로 진행, 국내·외 의료관광 전문가들을 초청해 의료관광 산업의 전망을 내다보고 대응방향을 모색하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 "이번 포럼이 현재의 위기를 극복하고 포스트 코로나 시대를 맞아 글로벌 의료관광산업을 선도하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr