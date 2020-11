故 최진실 아들 최환희, 가수 데뷔…"세상에 없는 음악 하겠다"

활동명 지플랫으로 활동

[아시아경제 김봉주 기자] 고(故) 최진실 배우의 아들 환희(최환희·19)가 가수로 데뷔한다.

최환희 소속사는 18일 "최환희의 활동명은 지플랫(Z.flat)"이라며 "(환희가) 자작곡으로 가요계에 첫 발을 내딛는다"고 밝혔다.

소속사는 "오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 데뷔 싱글 '디자이너'를 발매할 예정"이라고 전했다.

지플랫은 걸그룹으로 데뷔한 바 있는 가수 '혼담'(HONDAM)과 듀엣을 이뤘다.

최환희가 음악을 시작한 지는 2년 남짓 된 것으로 알려졌다. 데뷔하게 된 데에는 현재 YG 프로듀서인 로빈의 영향이 컸다.

최환희는 로빈이 대표로 있는 신생 엔터테인먼트사 '로스차일드' 소속이다.

로빈은 그룹 악동뮤지션 '200%'과 워너원 '약속해요', 슈퍼주니어 'GAME'. 모모랜드 '바나나차차' 등을 작·편곡한 실력파 프로듀서다.

로빈은 최환희에 대해 "음악적 창의력과 센스를 가진 인재"라며 "외모와 실력, 스타성까지 겸비했다. 앞으로 로스차일드 대표 프로듀서이자 아티스트로 성장시킬 계획이다. 그 행보를 기대해달라"고 밝혔다.

최환희는 소속사를 통해 "음악 코드는 A부터 G까지 있다. Z.flat은 존재하지 않는 코드"라며 "세상에 없는 음악을 하겠다는 뜻이다. 독립된 음악가 최환희로 열심히 활동하고 싶다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr