[아시아경제 박형수 기자] 경찰이 방위사업청에 대한 압수수색을 진행한 것으로 확인됐다. 경찰은 군납 관련 입찰 정보가 담긴 방위사업청 서류가 민간업체로 유출됐다는 의혹을 수사하고 있다.

서울경찰청 지능범죄수사대는 18일 경기도 과천시 정부청사에 있는 방위사업청에 수사관을 보내 방사청 내부 서버를 확인했다.

경찰은 2016년과 2017년 군납업체 입찰 정보가 담긴 자료가 관련 업체로 흘러나간 경위 등이 담긴 전산 자료를 확보하기 위해 압수수색에 나선 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 전투식량 군납업체 입찰 정보가 담긴 자료가 외부로 흘러나갔다는 첩보를 입수하고 올해 초 수사에 착수했다. 관련자를 불러 유출 경위를 조사했다. 입찰 관련 정보를 미리 파악하면 입찰 과정에서 유리할 수 있다.

