장석웅 전남교육감, 코로나19 관련 긴급 대책회의

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 최근 코로나19 확산이 심각한 전남 동부권 교육현장을 찾아 방역상황을 긴급 점검하고 대책을 마련했다.

18일 전남도교육청에 따르면 장석웅 교육감은 순천교육지원청에서 순천·여수·광양 등 전남 동부권 3개 지역교육지원청 교육장회의를 긴급 소집해 동부 지역의 코로나19 방역상황을 체크했다.

또 확진자가 발생한 순천 매안초등학교를 방문해 감염 확산 차단을 위한 방역상황, 원격수업 전환 등 교육과정 운영 현황을 점검했다.

특히 2주 앞으로 다가온 대입 수능 시험을 안전하게 치르기 위해 시험장 방역 상황을 꼼꼼하게 살피고, 관계자들에게 철저한 대비를 당부했다.

장 교육감은 “최근 순천과 여수, 광양 지역 코로나19 감염 확산세가 매우 엄중한 상황이다”며 “지원청과 학교 관계자들은 더 이상의 추가 감염 차단에 비상한 각오로 임해달라”고 주문했다.

이어 “2주 앞으로 다가온 2021 대입 수능시험이 안전하게 치러질 수 있도록 교육지원청과 학교의 모든 역량을 집중해야 할 것이다”며 “학생과 학부모들도 마스크 착용, 손 씻기 등 개인 방역수칙을 더욱 철저하게 준수해 스스로 건강과 안전을 지켜달라”고 각별히 당부했다.

한편 순천은 이날 매안초등학교 2명, 남산초등학교 1명 등 3명의 학생 확진자가 발생했다. 이에 방역당국은 해당 학교에 대해 긴급 방역소독과 함께 접 확진 학생과 접촉 가능성이 높은 학년과 동일 층 사용 학생 및 교직원에 대한 진단검사를 벌이고 있다.

