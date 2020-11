중기부, 구글과 손잡고 ‘앱·게임 유망 창업기업’ 시연회 개최

‘창구 프로그램’ 참여 중인 앱·게임 유망 창업기업 10팀 데모데이

[아시아경제 김희윤 기자] 정부와 구글이 함께 지원하는 ‘창구 프로그램’에 참여한 앱·게임 유망 기업과 국내외 유명 투자사가 온라인에서 만나는 기업 설명회가 열린다.

중소벤처기업부는 글로벌 스타트업 축제인 컴업 2020의 특별행사로 판교 창업존에서 ‘창구 프로그램 데모데이(이하 시연회)’를 구글플레이와 함께 개최한다고 19일 밝혔다.

창구 프로그램은 앱·게임 분야 창업기업(스타트업)의 해외시장 진출 지원을 위해 지난해 중기부와 구글플레이가 협업해 만든 프로그램이다.

참여 창업기업은 중기부의 사업화 자금과 함께 구글플레이로부터 해외시장 진출전략 등의 교육·컨설팅, 홍보·마케팅, 투자유치 등 다양한 혜택을 지원받는다.

올해 지원대상은 기존 3~7년에서 7년 이내 창업기업으로 확대했다. 지원 규모도 60개사에서 80개사로 늘렸다. 참여기업 모집과정에서도 현장의 뜨거운 호응이 눈길을 끌었다. 지난해 60개사 모집에 180개사가 신청한데 이어, 올해 80개사 모집에 1190개사가 지원해 14.9대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다.

지난해 지원한 60개사 중 13개사는 투자유치에 성공하고, 26개사는 미국·유럽·중국 등 해외시장에 새롭게 진출하는 등 가시적인 성과도 나타났다.

창구 프로그램의 성공에 힘입어 올해는 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 다른 글로벌 기업도 협업에 참여해 ‘글로벌 기업 협업 프로그램’이 5개로 확대됐다.

이날 시연회는 ’창구 프로그램‘에 참여 중인 앱·게임 창업기업의 투자유치 지원을 위해 마련됐다. 박영선 중기부 장관과 스콧 버몬트 구글 아시아태평양 총괄사장이 영상으로 축사를 전달하고, 창업기업별 발표와 질의응답이 이어진다.

참여 창업기업으로는 아이돌봄 서비스 ‘맘시터’, 영상통화 기반 보드게임 서비스 ‘웨이브’ 등 올해 창구 프로그램에서 우수 앱·게임으로 선정된 10개사이다.

아울러 8개의 투자사가 시연회에 참여한다. 미국 실리콘밸리의 500스타트업, 글루 등 해외 4개사와 스트롱벤처스, 펍지 등 국내 4개사이다.

이날 시연회를 통해 창업기업은 사업방향 설정과 후속 투자유치 기회를 얻는다. 투자사들은 우수 창업기업을 발굴해 투자 기회를 모색하게 된다.

박영선 중기부 장관은 “혁신 벤처·창업기업 투자 활성화를 위해 올해 ‘스마트대한민국펀드’를 만드는 한편 글로벌 유니콘 기업으로 성장을 돕는 ‘케이(K)-유니콘 프로젝트’를 가동하고 있다”며 “창구 프로그램도 성과를 계속 창출해 제1호 ’글로벌 기업 협업 프로그램‘으로서의 맏형 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

