[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 17일과 18일 3명의 코로나 19 확진자가 발생했다.

각각 타 지역 확진자와 접촉으로 401번은 전날 고대안암병원에서, 402번은 이날 강북삼성병원에서 확진 받아 강남구보건소로 이첩됐고 403번은 타 지역 확진자와 접촉으로 이날 강남구보건소에서 확진됐다.

강남구는 전날 양성 판정을 받은 400번 확진자와 타 지역 확진자 3명이 삼성동 소재 선릉대림아크로텔(선릉로 524) 452~453호를 다녀간 사실을 확인, 집합금지명령을 내린 데 이어 즉시 방역소독을 실시했다.

5일부터 17일까지 해당 사무실 방문자는 20일까지 강남구보건소를 찾아 검체검사를 받아주길 바란다.

정순균 구청장은 "구민 여러분께서는 언제, 어디서든 감염이 발생할 수 있단 점을 유념하셔서 실내외에서 항상 마스크를 착용해 주시길 당부한다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr