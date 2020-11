[포토]오승록 노원구청장 '노.원.줌.인' 온라인 실시간 인터뷰 참여

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 18일 오전 10시 구청장실에서 온라인 실시간 인터뷰 '노.원.줌.인.'에 참여했다.

'노.원.줌.인'은 지역내 지역신문인 N신문 창간 31주년 기념해 마련한 온라인 생방송 인터뷰다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 맞아 기존의 대담 인터뷰 대신 화상회의 프로그램을 이용한 비대면 형식을 시도한 것이다.

사전 모집을 통해 선정된 30여명이 화상회의 패널로 참석, 주민들은 노원인터넷방송국 유튜브 채널을 통해 접속해 실시간 채팅창을 통해 참여했다.

오승록 구청장은 코로나19 대응, 창동차량기지 개발, 저출산대책, 내년도 구정예산 등 구정현안 전반에 걸친 다양한 질문들에 대해 약 1시간 가량 답변을 이어나갔다.

오승록 구청장은 “실시간 화면으로 이렇게 많은 주민들과 이야기를 나누는 건 처음이라 낯설면서도 얼굴을 보니 반갑고 좋다”며 “의미 있는 신선한 시도의 인터뷰였다”며 소감을 전했다.

