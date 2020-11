부산과기대와 영산대, 학생·학점·교과 교류한다

18일 학술교류협약 체결 … 다각적인 협력체제 구축키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산과학기술대학교(총장 강기성)는 18일 대학 내 본관 중회의실에서 영산대학교(총장 부구욱)와 학술교류 협약을 체결했다.

협약은 4차 산업 혁명을 중심으로 한 급격한 교육환경 변화에 따라 대학의 체질개선과 함께 변화와 혁신이 필요하다는 뜻을 같이하고 창의력과 융합적 사고를 겸비한 전문인력 양성을 위한 상호 협력시스템 구축 등을 목적으로 진행됐다.

부구욱 영산대 총장, 김수연 부총장 등 영산대 관계자와 부산과학기술대 강기성 총장이 직접 참석한 가운데 두 대학의 실질적인 협력관계 구축과 구체적인 실행방안 등을 논의했다.

△학생교류 및 상호 학점인정 △교육과정 및 방법의 개발을 위한 공동 연구 △교직원 상호 교류 및 학술회의 공동 개최 등을 내용으로 한다.

강기성 부산과기대 총장은 “대학혁신을 선도하며 지역 명문사립대학으로 성장한 영산대와의 협약으로 부산과학기술대 학생들이 다양한 진로선택 기회를 얻게 됐다”며, “대학을 둘러싼 급격한 환경변화에 함께 대처하고 상생 협력체제 구축을 위해 전 교직원과 함께 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr