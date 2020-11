여수 해경, 원유 3사와 기름 확산방지 합동훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수해양경찰서(서장 송민웅)는 18일 오전 10시 전남 여수시 낙포동 한국석유공사 부두와 인근 해상에서 ‘원유 3사 기름(유해화학물질) 확산방지 협력시스템 가동 합동훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련은 여수시 낙포동 소재 석유비축기지 앞 해상에서 발생한 원유선과 케미컬운반선 간의 충돌사고를 가정해 진행됐다. GS칼텍스, KNOC(한국석유공사), OKYC(오일허브코리아) 등 원유 3사와 여수해양경찰서, 여수해양수산청, 여수119 화학구조센터 등 총 10개 기관이 훈련에 참여했다.

원유유출과 화재사고가 동시에 발생한 복합적인 상황의 대응훈련을 통해 방제장비 운용능력 및 팀워크를 배양하고 인명구조, 화재진압 등 복합사고 대응훈련을 통한 협업 대응 능력을 향상하는 한편, 원유 취급 3사의 기름 확산방지 협력시스템이 실질적으로 가동하는지 점검하는 데 중점을 두었다.

여수해경 관계자는 “대형 해양오염사고 발생 시 초기대응 시기가 그 피해의 규모를 정하는데 결정적으로 적용하는바, 이와 같은 시스템을 구축하게 됐다”며, “깨끗하고 안전한 여수 바다를 만들기 위해 계속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

