서초구, 2020 마을공동체 '온택트 어울림 한마당' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 마을의 주민이 참여하고 함께하는 2020 서초구 마을공동체 '온택트 어울림 한마당'을 16일부터 20일까지 온라인으로 개최한다.

마을공동체는 주민 스스로 마을의 현안 과제를 발굴, 직접 해결하는 주민 모임으로 구는 지난 4~11월 우리마을지원사업, 동네활성화지원사업, 골목만들기사업, 우리마을 공간지원사업 등 4개 분야 총 37건의 마을공동체 사업을 추진했다.

올해 '온택트 어울림 한마당'은 코로나19가 지속됨에 따라 기존의 대면방식에서 벗어나 언제 어디서나 누구나 참여가능하도록 '2020 서초구 마을공동체 공모사업'에 선정된 주민모임의 마을활동의 성과와 활동작품을 온라인으로 공유하는 소통의 장을 마련한다.

16일부터 5일간 진행되는 '랜선 마을여행'은 올해 활발한 활동을 진행한 20건의 마을공동체모임 인터뷰 및 사업 내용을 웹진으로 제작해 서초구청 홈페이지내 '마을공동체 어울림한마당' 게시판에 소개한다.

19일에는 서초마을생태계지원단 유튜브채널을 통해 '온라인 마을갤러리'를 개시한다.

올해 코로나로 인한 많은 어려움에도 꿋꿋하게 활동을 계속한 8개 마을공동체 팀들이 총출동하여 출품한 200여점의 작품들을 온라인으로 편리하게 감상할 수 있다

한편, 위드(with)코로나, 새로운 일상을 위해 지속가능한 마을활동 방향을 제시할 수 있도록 마을에서 활동하는 다양한 인물을 초대, '비대면 마을속 마음잇기'를 주제로 '온택트 마을토크쇼'가 16일 2시간동안 라이브로 진행돼 시청자와 양방향 소통으로 성황리에 마쳤다.

조은희 서초구청장은 “올해는 코로나19로 '어울림 한마당'이 온라인 형태로 진행되는 점이 아쉽지만 2020 서초구 마을공동체 공모사업에 선정된 주민들이 활동한 사업을 함께 공유하고 소통하는 행사가 마련된 것 같아 기쁘다”며 “‘작은 것이 세상을 바꾼다’ 라는 말처럼 마을모임의 작은 활동 하나하나가 큰 마을을 이루고, 우리가 사는 서초구를 더욱 살기 좋은 행복 공동체로 만들어 나갈 수 있도록 내년에도 적극 지원하겠다”라고 말했다.

