국토지리정보원 자문받아 표지석 교체



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 금서면 산악회와 사회단체들이 잘못 표기돼 있던 왕산과 필봉산의 정상석 해발고도 표기를 바로잡았다.

18일 금서면에 따르면 금서면 사회단체장과 산악회원 등 30여 명은 최근 국토지리정보원의 자문을 얻어 정상석 표기를 수정·교체하고 제막식을 했다.

왕산 정상석은 애초 923.2m로 표기돼 있던 것을 925.6m로, 필봉산은 애초 858.0m를 858.2m로 변경했다.

박용구 금서면 산악회장은 “우리 지역 명산의 높이를 바로잡는 일에 힘을 보탤 수 있어 무척 기쁘다”며 “앞으로도 지역발전을 위해 앞장서겠다”고 말했다.

