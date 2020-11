[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)을 18일 고인돌전통시장 일대에서 상인과 이용객을 대상으로 ‘마스크 착용 캠페인’을 전개했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 군청 총무과장을 비롯한 본청 직원 30여 명과 화순읍 직원 30여 명이 참여해 지난 13일부터 시행 중인 마스크 착용 의무화 행정명령을 적극적으로 알리고 미착용 시 과태료 부과 사항 등도 안내했다.

군 관계자는 “이용객 대부분이 마스크를 잘 착용해주셔서 주민들의 성숙한 시민의식을 느낄 수 있었다”며 “지역을 포함한 전국에서 확진자 발생이 늘고 있는 상황에서 나와 이웃의 건강을 지키기 위해 꼭 마스크 착용을 생활화해주시기 바란다”고 말했다.

