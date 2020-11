[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 겨울철 전지훈련 지역으로 주목받고 있는 보성 벌교 생태공원 천연잔디구장에서남자U-19 축구국가대표팀 선수들이 훈련을 하고 있다.

남자U-19 대표팀은 지난 9일부터 22일까지 벌교읍에 머무르며 훈련에 전념해 2020 AFC U-19 챔피언십을 준비할 예정이다.

