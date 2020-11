"안방에서 일어나 서재로 출근"…언택트 설계 아파트 인기

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 주거문화가 바뀌고 있다. 재택근무 확대 등으로 내부 공간을 다채롭게 활용할 수 있는 다양한 특화설계 아파트들이 속속 등장하는 분위기다.

18일 업계에 따르면 홈트레이닝, 홈카페 등의 주거 트렌드 확산으로 건설사들도 신규분양 아파트에 언택트 설계를 강화하고 있다. 재택근무자를 위해 알파룸을 활용한 서재공간을 제공하고, 나만의 홈카페를 연출할 수 있는 보조주방도 선보이고 있다. 또 입주자 편의를 위해 주민공동시설에는 공유오피스와 공유주방, 프라이빗데스크, 실내체육관 등을 도입하고 있다.

이달 경기도 안성에서 분양하는 쌍용건설 '쌍용 더 플래티넘 프리미어'에는 언택트 시대에 발맞춘 다양한 특화설계가 적용된다.

우선 스마트 원패스 시스템이 적용돼 입주민들은 스마트키나 스마트폰을 이용해 공동 현관부터 세대 현관까지 접촉 없이 출입이 가능해진다. 전용 84㎡ 타입의 안방에는 알파룸이 적용돼 재택 근무자를 위한 사무공간이나 온라인 수업을 듣는 아이 공부방으로 활용할 수 있다.

일부타입에는 대형 보조주방 설계가 적용돼 소비자 기호에 맞는 홈카페 연출도 가능하다. 주민공동시설에는 비대면 근무가 필요한 입주민들 위해 재택오피스를 조성하고, 쾌적한 실내 운동이 가능한 대형 실내체육관도 마련된다. 이 단지는 안성시 공도읍 승두리 73번지 일원에서 지상 최고 35층, 14개 동, 전용면적 59~141㎡, 총 1696가구 규모로 조성된다.

이달 대전 중구 선화동에서 분양하는 코오롱글로벌 '대전 하늘채 스카이엔'은 홈 오피스를 적용한다. 모듈 특화 맞춤 설계인 '칸칸시스템(유상)'이 적용돼 입주민 라이프스타일에 따라 다양한 공간활용이 가능하다. 거실과 작은방 사이 벽을 없애 홈 오피스로 꾸밀 수 있도록 했다. 이 단지는 지하 5층~지상 최고 49층, 5개 동, 전용면적 84㎡ 아파트 998가구·오피스텔 82실, 총 1080가구로 조성된다.

이달 전북 남원시 신정동에서 분양하는 제일건설 '남원 오투 그란데 퍼스트시티'의 경우 다양한 공간연출이 가능한 알파룸(일부세대)이 적용된다. 전용 119㎡ 타입에 알파룸이 제공돼 서재 및 가족실 등 입주자 라이프스타일에 맞는 다양한 공간활용이 가능하다. 이 단지는 지하 2층~지상 15층, 8개 동, 전용면적 59~138㎡, 총 449세대로 조성된다.

경기 수원시 영통구 망포동에서 분양중인 롯데건설 '영통 롯데캐슬 엘클래스'도 다용도 멀티공간을 제공한다. 전 세대에 퍼펙트 유틸리티(유상옵션)가 적용돼 다용도 멀티공간으로 활용할 수 있으며, 일부 세대에는 캐슬홈가든(유상옵션)을 적용해 실내에서 미니정원을 가꿀 수 있도록 했다. 이 단지는 지상 최고 20층, 17개동, 전용면적 79~107㎡, 총 1251가구 규모로 구성된다.

