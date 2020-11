[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)가 1층 광장에 ‘화이트 빌리지’를 조성, 고객들에게 본격적인 겨울과 다가오는 크리스마스 시즌 분위기를 전하고 있다. 이번 화이트빌리지는 이름에서 느껴지는 것처럼 눈내린 마을 을 표현해 하얗고 예쁜 자작나무숲과 그속에 눈 내린 집과 나무 등을 연출해 고객들에게 볼거리와 포토존을 제공하고 있다.

