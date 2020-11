첨단자동차검사연구센터 출범…전기차·자율주행 운행안전 확보

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부와 한국교통안전공단은 자율자동차, 전기자동차 등 첨단자동차의 운행안전 확보를 위해 18일부터 첨단자동차검사연구센터(KAVIC)를 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

국토부에 따르면 최근 5년 사이 전기차가 6000여대에서 12만대로 급증하고, 첨단안전장치를 장착한 자동차도 증가하면서 주행 안전을 확보하기 위한 자동차 검사의 역할이 중요해진 상황이다.

이에 국토부와 교통안전공단은 2017년부터 약 230억원을 투입해 김천혁신도시 내에 첨단자동차검사연구센터 구축사업을 추진하는 등 안전 장치 확보에 노력해왔다.

센터는 한국교통안전공단이 운영할 예정이며, 이를 위해 올해 초 공단내 센터 운영조직도 신설했다. 현재 이 센터에서는 첨단안전장치 검사기술 연구개발과 수소버스 검사기술 연구개발 등을 수행 중이다.

향후 센터는 첨단자동차의 운행단계 안전 확보를 위한 검사기술을 체계적으로 개발해 보급할 계획이다. 또 첨단자동차 전문인력 양성프로그램의 개발과 교육을 통해 자동차산업 종사자의 전문성 향상, 신산업 일자리 창출에도 기여할 예정이다.

우리나라는 올해 초 세계 최초로 부분자율주행차(레벨3) 안전기준을 도입해 지난 7월부터 자동차로유지기능이 탑재된 자율차의 출시 판매가 가능하게 됐다.

지난해에는 국제연합(UN) 자문기구인 국제자동차검사위원회(CITA) 아시아 의장국으로 임명돼 해외 공동연구를 계획하고 있는 만큼 센터의 역할이 앞으로 더욱 커질 것으로 보인다.

윤진환 국토부 자동차관리관은 "전기·수소차, 자율주행차 등 첨단차 보급 확대에 발맞춰 안전한 운행환경 조성을 위해 검사기술 개발, 보급에 박차를 가하고, 검사제도와 기준의 국제표준화를 위해서 센터가 핵심역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

