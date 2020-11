경기주택도시公, 과천지식정보타운 잔여용지 분양자 확정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 17일 과천지식정보타운 내 3개 2차 잔여용지에 대한 분양대상자를 최종 확정했다.

이번 분양용지 최종 확정자를 보면 ▲지식1-A-1ㆍ4는 엠케이전자 외 21개 컨소시엄 ▲관내기업 전용용지인 지식1-A-3는 다원녹화건설 외 10개 컨소시엄 ▲지식4-7는 광동제약 등이다.

과천시는 GH로부터 평가 결과를 전달받아, 이날 심의위원회에서 최종 분양대상자를 확정했다.

이로써 과천지식정보타운 지식기반산업용지는 2017년 10월 첫 분양공고를 시작으로 3년에 걸쳐 모든 사업자 선정을 완료했다.

지식기반산업용지에는 넷마블㈜, 광동제약㈜, ㈜비상교육 등 115개 기업, 2개 대학 산학협력단이 입주한다.

대부분의 입주예정 기업들은 내년 공사에 들어간다. 이들 입주기업들의 지난해 기준 매출액은 14조원으로 추산된다.

이번 확정된 분양대상자는 과천지식정보타운 홈페이지(www.gckitown.co.kr)에서 확인 할 수 있다.

과천시는 분양대상자와 분양계약 협의를 거쳐 내년 초 계약을 맺는다.

