[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포에서 밤사이에 4명의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

18일 목포시에 따르면 밤사이에 4명이 코로나19 양성 판정을 받아 목포 23∼26번 확진자로 분류됐다.

시 관계자는 “확진자에 대한 감염경로와 동선 및 접촉자 파악을 위한 심층 역학조사를 실시하고 있다”며 “결과가 나오는 대로 신속 발표할 예정이다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr