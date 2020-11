김경성 동명대 교수, ‘i-COAST’ 베스트 프리젠테이션상 수상

해양공학·연안 관련 최대규모 국제학술대회

동명대 김경성 교수.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 김경성 동명대 교수(조선해양공학부)가 지난 10월 27일부터 30일까지 부산에서 개최된 해양 공학 및 연안관련 최대 규모 국제학술대회 ‘i-COAST(International Conference on Aquatic Science & Technology)’에서 베스트 프리젠테이션상을 수상했다.

발표한 주제는 ‘고체 입자형 MPS법을 이용한 토사물 문제 시뮬레이션(A Simulation of Soil Dumping Problem by using Moving Particle Samiimplicit Method)’이다.

김경성 교수는 조선과 해양플랜트 분야의 활발한 연구 활동을 통해 SCI급 국제 유명 저널들을 다수 출간했으며, 이를 인정받아 2018년 이후 3년 연속 세계 최고 권위 인명사전인 ‘마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드’에 등재됐다.

학회 위원회의 평가기준에 따라 김경성 교수는 높은 점수로 베스트 프리젠테이션상을 수상했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





