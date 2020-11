사천에 항공정비 연간 100대 가능 정비동 준공 … 경남 MRO사업 본궤도

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 사천에 신규 민항기 정비 동이 준공돼 경남 항공정비(MRO) 사업이 본궤도에 오를 전망이다.

경남도는 사천 한국항공서비스(KAEMS) 사업장에서 신규 민항기 정비동 준공식을 열었다고 17일 밝혔다.

도는 저가 항공 확대에 따른 정비수요 증가에 대응하고 해외에 의존하던 항공정비 수요를 국내로 전환하기 위해 사천시·KAI와 함께 2016년 7월 국토교통부에 항공정비 사업을 신청해 2017년 12월 항공정비 사업자로 지정받았다.

이후 사천에 항공정비 전문업체인 KAEMS를 설립하고 지난해 6월에 사천읍 용당리 일대에 항공정비 전용 산단을 착공했다. 착공 1년 4개월여 만에 KAEMS 신규 민항기 정비 동을 준공했다.

도는 이번 신규 민항기 정비동 준공으로 연간 30대 정도였던 정비능력을 100대까지 확대할 수 있을 것으로 예상했다. 내년에는 유럽 항공안전 청(EASA)의 항공 정비 능력 인증을 계획하고 있어 항공정비 사업이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

앞서 KAEMS는 2018년 11월 국토교통부로부터 B737 기종에 대한 항공정비능력을 인증받아 지난해 2월 항공기 초도 정비를 한 바 있다.

또 같은 해 9월에는 미연방항공청(FAA)으로부터 B737 기종 항공정비능력을 인증받아 저가 항공사(LCC)의 항공정비 수주에 적극적으로 나서 국내 항공정비 전문업체로서 입지를 다지고 있다.

박종원 경제부지사는 이날 준공식에서 “항공정비 산업이 완제기 시장과 함께 항공산업의 큰 축으로 성장하고, 사천이 그 중심에서 경남 항공산업의 미래성장을 주도해 나가길 기대한다”고 말했다.

한편 도는 항공정비 육성을 위한 인적 기반 마련을 위해 '현장 맞춤형 항공정비 인력양성 지원사업'을 내년부터 추진할 계획이다.

