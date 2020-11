백군기 용인시장, 공약사업 추진현황 점검

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 공약사업 추진 현황을 점검했다.

용인시는 백 시장이 17일 시청 영상회의실에서 실ㆍ국ㆍ소장 등 간부 공무원 20여명이 참석한 가운데 민선7기 공약사업의 추진현황 점검보고회를 열었다고 밝혔다.

이 자리에서 백 시장은 "내년은 민선7기 공약 실천의 마지막 한 해"라며 "시민 삶의 질을 높이기 위한 7대 분야 125개 사업의 공약 이행률을 높이기 위해 총력을 다해 달라"고 당부했다.

백 시장은 취임 당시 편리한 출퇴근을 위한 ▲스마트 교통도시 ▲난개발 없는 친환경 생태도시 ▲시민과 기업이 함께하는 경제자족도시 ▲여유롭고 활기찬 문화ㆍ체육ㆍ관광도시 ▲모두에게 따뜻한 배려의 복지도시 ▲배움과 육아가 즐거운 도시 ▲공감과 소통의 신뢰도시 등 21대 발전전략을 제시했다.

이 가운데 서울~세종간 고속도로 모현ㆍ원삼IC 설치를 비롯해 용인 둘레길 조성, 미세먼지 민감계층 공기청청기 보급, 친환경 로컬푸드 직판장 확충, 국가유공자 참전명예수당 인상 등 63건을 완료해 공약사업 완료율은 50%, 이행율은 80%로 나타났다.

125개 공약사업 중 비예산 사업을 제외한 120개 사업에 대해 2021년도 본예산에 2448억5500만원을 편성해 추진에 속도를 더하기로 했다.

백 시장은 "공약은 용인시장으로서 임기동안 지켜야 할 시민과의 약속이자 신뢰"라며 "공약에 따른 혜택이 모든 시민에게 돌아가도록 각 부서 실ㆍ국장을 중심으로 미이행률을 낮추고, 이미 완료된 사업은 개선사항이 없는지 세심하게 점검해 완성도를 높여 달라"고 주문했다.

시는 시민들의 의견을 정책에 적극 반영하기 위해 이달 18일부터 3일간 시청 영상회의실ㆍ컨벤션홀에서 올 하반기 공약사업 이행상황을 평가하는 공약사업 시민평가단 7개 분과회의를 개최한다.

