권영진 대구시장·이철우 경북도지사 "김해신공항 백지화 '갈등·분열' 몰아갈 것"

김해신공항 검증위원회 발표에 대해 '입장문'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 17일 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회의 신공항 백지화 발표와 관련, 권영진 대구시장과 이철우 경북도지사는 "오로지 선거를 의식한 정치적 목적으로 이용하려 한다면 영남권을 또다시 갈등과 분열로 몰아갈 것"이라며 강력 반발했다.

권 시장과 이 도지사는 이날 입장문을 통해 "김해신공항 건설사업은 1995년 노무현 정부시절부터 오랜 갈등과 논란 끝에 세계적 공항 전문기관(ADPi)의 용역을 거쳐 영남권 5개 시?도의 합의를 통해 결정된 중요한 국가 정책 사업"이라고 전제했다.

이들 지자체장은 "지난해 12월, 부·울·경의 억지 요구로 김해신공항 검증을 시작하면서 총리실에서는 '정치적 판단을 일체 배제하고 오로지 기술적 부분만 검증하겠다'고 고 밝힌 바 있다"고 강조한 뒤 "검증과정 중에도 주무부처인 국토교통부에서는 안전성 등에 문제가 없어 당초계획대로 추진하겠다는 입장을 수차례 공언해 왔다"고 상기시켰다.

하지만 일부지역과 정치권을 중심으로 사업 백지화는 물론 향후 입지까지 공공연히 거론하고 있으며, 심지어 입지 적정성검토 용역비까지 예산에 반영하는 어처구니 없는 상황이 벌어지고 있다고 지적했다.

권 시장과 이 도지사는 "만약, 이번 검증 결과에서 제기된 것처럼 기술적인 부분 등에 문제가 있다면 이를 보완해 추진하는 것이 당연함에도, 오로지 선거를 의식한 정치적 목적으로 이용하려 한다면 국민들은 절대 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

그러면서 "510만 대구?경북민은 1300만 영남권 시?도민의 염원이자, 미래가 달린 김해신공항 건설사업을 당초 계획대로 추진할 것을 강력히 촉구한다"면서 "앞으로 진행되는 모든 절차에 대해서는 영남권 5개 시?도의 합의가 반드시 전제돼야 함을 분명히 밝힌다"고 강조했다.

