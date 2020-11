대구시·경북도, '대한민국 ICT융합엑스포' 공동개최

19일 엑스코에서 … 117개사 435여 부스 전시

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 19~20일 이틀 동안 엑스코에서 첨단 ICT융합 제품과 기술을 한자리에서 볼 수 있는 '2020 대한민국 ICT융합엑스포'(ITCE 2020)를 개최한다고 17일 밝혔다.

올해 15회째를 맞는 '대한민국 ICT융합엑스포'는 대구시·경북도 공동 주최, 엑스코 주관로 열리는 지역의 대표 ICT 전시회다. 과학기술정보통신부가 후원한다.

'언택(UNTACT)을 넘어 온택(ONTACT)으로, ICT를 통해 위기를 기회로'라는 주제 아래 열리는 이번 전시회에는 117여개 기업이 참여해 435여 부스를 마련한다. 관람객들은 모바일, SW, 스마트 디바이스, 소재·부품, 디지털콘텐츠 등 최신 ICT 융합제품과 기술을 만나볼 수 있다.

올해는 코로나19로 제품 판로 개척과 시장 진출에 어려움을 겪고 있는 ICT기업들을 지원하고자 베트남, 싱가포르, 중국 등 해외바이어 10개국 23개사를 대상으로 비대면 온라인 수출상담회를 오프라인 전시회와 병행 추진한다.

19일 오후에는 ICT 스타트업 기업의 투자지원을 위한 벤처투자설명회 및 상담회를 개최한다. 한국벤처캐피탈협회와 엑스코의 공동주관으로 진행되는 이번 설명회에는 벤처캐피탈 12개사가 참가해 ICT분야 벤처기업의 투자를 지원할 예정이다.

또 한국전자통신연구원, 대구테크노파크, 첨단정보통신융합산업기술원, 대구디지털산업진흥원, 대구도시공사, 구미전자정보기술원, 한국산업단지공단, 경북IT융합산업기술원, IT여성기업인협회, 경북대학교 등 지역을 대표하는 기업지원기관들이 참여해 ICT융합 기술과 연구 성과를 선보인다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "이번 엑스포가 힘든 시기를 보내고 있는 지역 ICT기업의 해외시장 진출을 돕고, 신기술 교류를 통해 기업의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

