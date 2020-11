염태영 수원시장 "지방정부에 감염병 대응권한 더 달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 지방정부의 감염병 대응 권한을 확대해 달라고 요청했다. 또 코로나19 대응과 관련된 지방 정부와 중앙 정부의 소통창구를 마련해 달라고 당부했다.

염 시장은 17일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 정세균 국무총리와 참좋은지방정부협의회 간 간담회에서 코로나19 대응 등 현안을 논의하고 이 같이 요청했다. 염 시장은 지난 달 14일 '참좋은지방정부협의회' 회장으로 추대됐다.

염 시장은 "코로나19 위기 상황에서 지방정부는 신속하고 적극적인 대응으로 시민의 생명과 안전을 지켰다"며 "하지만 지방정부의 감염병 대응 권한이 충분하지 못해 초동 대응이 지연되고, 지방정부 간, 중앙정부-지방정부 간 (대응) 조율이 제대로 되지 않은 부분이 있었다"고 지적했다.

이어 "지방정부의 감염병 대응 인력ㆍ권한을 확대해 초동 대응을 강화하고, 중앙정부는 컨트롤타워 역할을 수행하는 게 효과적"이라며 "지방정부의 코로나19 대응에 관한 정책ㆍ모범 사례를 공유하고, 감염병 예방을 위한 중앙정부와 지방정부 간 네트워크를 형성하자"고 제안했다.

또 "한국형 뉴딜이 지역균형발전의 마중물이 되길 바란다"며 "중앙정부가 자치분권과 균형발전을 적극적으로 지원해 달라"고 당부했다.

2018년 10월 창립된 참좋은지방정부협의회는 ▲주민체감ㆍ생활밀착형 정책 등 국내외 모범 지방행정 사례 공유 ▲자치분권 등 지방자치제도의 내실 강화를 위한 포괄적 협의 ▲포용적 동반 발전 등을 위한 시ㆍ군ㆍ구 간 호혜적 협력을 목표로 활동하고 있다. 현재 전국 108개 기초 지방정부가 가입돼 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr