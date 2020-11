박춘광 동명대 교수, 한국금융공학회장 선임

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 박춘광 동명대 교수(금융회계학과)는 제21대 한국금융공학회 학회장에 취임한다. 임기는 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간이다.

박춘광 교수는 미국 델라웨어주립대학교 방문교수, 중국 산동대학교 교환교수를 역임했으며, 2018년부터 2019년까지 세계인명사전인 마르퀴즈 후즈후에도 등재됐다.

한국금융공학회(KAFE)와 일본금융공학회(JAFEE)는 격년으로 국제학술대회를 부산과 동경에서 번갈아 공동개최하고 있다.

지난해에는 전 세계 금융데이터와 금융뉴스 분야에서 가장 유명한 회사인 레피니티브(Refinitiv)를 비롯해, 한국거래소(KRX), BNK부산은행, 금융투자협회, 국민연금연구원 등 후원으로 부산국제금융센터(BIFC)에서 ‘제3차 금융공학 국제 콘퍼런스’를 공동으로 개최했다.

여기서 발표된 수많은 연구논문들 중에서 여러 편의 연구논문들이 파생금융상품분야 국제저명 학술지인 Journal of Futures Markets, INVESTMENT ANALYSTS JOURNAL 등 세계유명 학술지(SSCI)에 게재됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr