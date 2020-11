광주 서부소방서, 몽골 다문과 가정 대상 ‘소방안전교육’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 최근 몽골 다문화 가정을 대상으로 소방안전교육을 실시했다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 외국인 보조강사와 함께 코로나19 방역지침을 준수해 추진됐다.

화재 등 재난 발생 시 대응능력 향상에 중점을 두고 위험인지(사고유발요소 이해), 화재예방(화재대피·119신고·비상구·유도등 등), 화재대응(소화기·소화전·완강기 사용법 등) 등을 주제로 진행했다.

주요 내용으로는 ▲화재 발생 시 올바른 대응법 ▲119다매체신고서비스 신고요령 ▲소·소·심(소화기, 소화전, 심폐소생술) 교육 ▲주택용 소방시설 설치 홍보 ▲초기화재시 소화기 사용법 및 노후소화기 교체·안내 ?완강기 사용법 등이다.

이천택 서장은 “화재 등 응급상황 발생 시 신속한 행동 요령이 중요하다”며 “심폐소생술과 화재 초기 대응 방법을 몸에 익혀 유사시 활용할 수 있길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr