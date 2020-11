[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주수완점이 전남 지역업체인 화훼농가 ‘남산농원’을 내달까지 팝업스토어로 운영해 소국, 금어초, 백합, 장미 등 총 50여 종의 다양한 꽃과 화분을 선보이고 있다.

