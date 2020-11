박능후 "수도권·강원 일부, 2주간 1.5단계…인천은 23일부터"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 오는 19일 0시부터 12월 2일 자정까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 수도권과 강원도 일부 지역의 사회적 거리두기 단계를 1.5단계로 격상한다. 다만 확산세가 크지 않은 인천은 오는 23일부터 거리두기를 상향한다.

박능후 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장(보건복지부 장관)은 17일 정부서울청사에서 열린 정례 브리핑에서 "수도권과 강원도에서 코로나19 지역 유행이 본격적으로 확산되고 있다고 판단해 거리두기 단계를 1.5단계로 격상하기로 했다"고 밝혔다.

정부는 1주간 일평균 국내발생 확진자 수와 60대 이상 확진자 수 등을 토대로 거리두기 단계를 조정한다. 수도권은 100명 이상, 강원은 10명 이상이면 1.5단계로 상향된다.

중대본에 따르면 지난 11일부터 이날까지 최근 1주간 수도권의 일평균 확진자는 111.3명이다. 60대 이상 확진자 수는 39.7명으로 격상 기준(40명)에 임박했다. 강원도는 같은 기간 15.3명이며 60대 이상 확진자 수는 격상 기준(4명)을 초과한 4.6명이다.

박 1차장은 "수도권 전체 확진자의 96%가 서울과 경기에서 발생했다"며 "인천은 일평균 4명 수준으로 감염 확산은 제한적인 상황"이라고 설명했다.

정부는 이에 따라 인천은 오는 23일 0시부터 거리두기 1.5단계를 적용하기로 했다. 박 1차장은 "강화군과 옹진군은 1단계 조치를 유지하고 종교활동 등에 대해서는 일부 조치를 완화해 실시한다"고 했다.

강원도는 도(道) 전체의 격상은 하지 않되 자체적으로 1.5단계를 적용할 시·군·구를 결정하도록 할 방침이다. 박 1차장은 "강원도는 영서 지역에 감염이 편중된 점 등을 고려해 전체 지역의 단계 격상은 하지 않고 자체적으로 격상 대상이 되는 시·군·구를 결정한다"고 말했다.

