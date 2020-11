광주 광산소방서 “주방에는 K급 소화기 필히 비치하세요”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)가 겨울철 주방에서 자주 발생하는 식용유 화재에 대비해 ‘K급 소화기’를 비치하도록 집중 홍보에 나섰다.

17일 광산소방서에 따르면 K급 소화기는 동식물유(식용유 등) 화재 시 기름막을 형성해 식용유의 온도를 낮추고 산소공급을 차단해 재발화를 방지하는 주방 맞춤형 소화기다.

주방에서 흔히 사용하는 식용유는 끓는점이 발화점보다 높아 한번 불이 붙으면 불꽃을 제거하더라도 다시 발화할 수 있어 분말소화기로 진압하기에는 한계가 있다.

또 급한 마음에 불이 붙은 식용유에 물을 끼얹게 되면 수증기로 변한 물이 기름과 함께 튀어 주변으로 화재를 더 확산시킬 수 있어 주의가 필요하다.

임종복 서장은 “음식 조리를 위해 식용유를 많이 취급하는 일반음식점 등의 주방에는 K급 소화기가 반드시 필요하다”며 “K급 소화기 비치로 주방 화재의 위험에 대비해 주시기를 바란다”고 말했다.

